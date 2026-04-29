أصيب 20 شخصا، بينهم 17 طالبا، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم عنيف وقع بين أتوبيس مدرسة وسيارة نقل "جامبو" بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما استدعى استنفارا أمنيا وتدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.

كواليس تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بكرداسة

كشفت المعاينة والتحريات أنه أثناء سير سيارة نقل "جامبو"، قام قائدها بالانحراف بشكل مفاجئ لجهة اليمين، مما أدى إلى اصطدام أتوبيس مخصص لنقل طلاب مدرسة لغات به من الخلف بقوة، وكان الأتوبيس يقل 17 طالبا تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما في طريقهم للمدرسة.

وأسفر الحادث عن إصابة جميع الطلاب بكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى إصابة سائقي السيارتين وتباع السيارة النقل بإصابات متنوعة شملت كسورا وجروحا غائرة.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث خضع الطلاب للفحوصات الطبية وتلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالتهم، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على المركبات وقائديها.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

