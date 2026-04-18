اندلع حريق ضخم، منذ قليل، داخل عدد من مخازن ومصنع أخشاب بشارع التروّلي وكفر الباشا بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لقسم شرطة المرج، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء وخزان مياه لمحاصرة النيران.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق اشتعل في الهناجر المجاورة بسرعة كبيرة، وتحول المكان إلى كتلة من اللهب نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل مخازن الأخشاب.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع أخشاب على مساحة تُقدر بنحو 800 متر، فيما فرضت القوات كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران إلى باقي المناطق.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.