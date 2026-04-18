إعلان

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

كتب : محمد الصاوي

11:07 م 18/04/2026 تعديل في 11:13 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (6)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (5)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (4)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (3)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (7)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (9)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (10)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (2)
  • عرض 10 صورة
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق ضخم، منذ قليل، داخل عدد من مخازن ومصنع أخشاب بشارع التروّلي وكفر الباشا بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لقسم شرطة المرج، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء وخزان مياه لمحاصرة النيران.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق اشتعل في الهناجر المجاورة بسرعة كبيرة، وتحول المكان إلى كتلة من اللهب نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل مخازن الأخشاب.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع أخشاب على مساحة تُقدر بنحو 800 متر، فيما فرضت القوات كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران إلى باقي المناطق.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق هائل حريق مصنع النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

