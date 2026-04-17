

فجّر تقرير لجنة الهندسة الطبية بوزارة الصحة مفاجآت صادمة في واقعة إصابة 78 مواطناً بعاهات مستديمة وفقدان بصر جراء خضوعهم لعمليات إزالة "مياه بيضاء" بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العمى الجماعي"، والمتهم فيها كل من: مدير المستشفى، ومسؤول الصيانة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، ومشرف التعقيم، ومشرفتا غرفة العمليات، ورئيس قسم الجودة، و3 أطباء ممن أجروا جراحات العيون.

سر تفشي العدوى في جهاز الفاكو

وأكد تقرير "لجنة الهندسة الطبية" (الذي حصل عليه مصراوي وتحفظ على عدم نشره) ـ عدم وجود أي مستند على "جهاز الفاكو " (المختص في تقنية تفتيت العدسة وإزالة المياه البيضاء)، كما تبين عدم وجود شهادة تفيد بصلاحية تشغيل الجهاز فضلا عن عدم وجود عقد صيانة خاص به.

كتالوج التشغل مأزق في إصابة 78 مريض بالعمى

وتابع تقرير "لجنة الهندسة الطبية"، أن جهاز "الفاكو" لم يتم استخدامه من قبل الفريق الطبي وفقًا لكتالوج التشغيل وتعليمات الشركة المصنعة، إذ تبين بمطالعة سجلات التعقيم قيام المستشفى بتعقيم الوصلات الخاصة بجهاز الفاكو داخل جهاز البلازما، وذلك على خلاف التعليمات الرسمية الصادرة من الشركة المصنعة، والتي تحذر من استخدام هذا الأسلوب في تعقيم تلك الوصلات.

تقرير لجنة الهندسة الطبية: إدانة لأطباء الرمد

وأوضح تقرير"لجنة الهندسة الطبية" أنه بمطالعة سجل تشغيل الجهاز، ثبت أن عدد الحالات التي يستخدم فيها الجهاز يوميًا يصل إلى نحو خمس عشرة حالة تقريًبا وبصورة متكررة، بما يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى المسموح به لعدد مرات الاستخدام والتعقيم، والمحدد بخمس وعشرين مرة، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على سلامة المرضى، ويزيد من احتمالية انتقال العدوى بينهم.

خلل في جهاز الفاكو وتفشي العدوى



وأشار تقرير "لجنة الهندسة الطبية"، إلى أنه في حال وجود أي خلل في نظام تشغيل جهاز "الفاكو" فمن الوارد أن يترتب على ذلك حدوث إصابات بعدوى بكتيرية أو مضاعفات طبية جسيمة، بالإضافة إلى وجود مخالفات جسيمة متعلقة بفحص الجهاز، تمثلت في كونه جهازًا متقادمًا، ولم يتم استخدامه لفترة زمنية طويلة، ولا توجد له أي تقارير إصلاح أو عقود صيانة أو شهادات معايرة معتمدة.

مخالفات جثيمة و10 أطباء في مأزق



وخلصت "لجنة الهندسة الطبية" في ختام تقريرها، إلى أن المسؤولية عن تلك المخالفات تقع على عاتق الفريق الطبي المتمثل في أطباء الرمد، ورئيس قسم العمليات، ومشرفة تمريض العمليات، فضلاً عن مسؤول الصيانة الطبية ومدير المستشفى، سنداً إلى ذلك أنهم القائمون على تشغيل الجهاز، والمتابعون لأعمال صيانته وسلامة استخدامه.

