إعلان

الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد".. خصومات تصل إلى 40% بمختلف المحافظات

كتب : علاء عمران

10:12 ص 12/04/2026

الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تمتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الحالية من المبادرة توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الداخلية تضخ السلع عبر "كلنا واحد" في جميع المحافظات

وفي هذا السياق، جرى التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية، ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، حيث تشمل المبادرة 2642 فرعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منافذ وفروع تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

آلاف المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، منتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمعلنة عبر الموقع الرسمي.

انتشار واسع للمنافذ وقوافل "أمان" في الشوارع

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي، الهادف إلى تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد السلاسل التجارية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

