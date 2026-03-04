كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أهل طليقته بالتعدي عليه بالقاهرة، وادعاء رفض أحد أفراد الشرطة تحرير محضر بالواقعة، حيث تبين أن الحقيقة مغايرة لما تم نشره من ادعاءات.

وبالفحص تبين أن الشاكي هو "مالك شركة" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبسؤاله أقر بتضرره من (نجل خال طليقته) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك أثناء تنفيذ حكم رؤية نجلته بتاريخ 27 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان.

خناقة الرؤية

وفجّر الشاكي مفاجأة أمام جهات التحقيق، حيث أكد قيامه بتحرير محضر بالواقعة فور حدوثها، نافياً تماماً ما تردد في الفيديو حول رفض أحد أفراد الشرطة تحرير المحضر، موضحاً أن شقيقه هو من قام بنشر المقطع دون علمه ووضع عليه تلك الادعاءات غير الصحيحة، كما كشفت المعاينة قيام المشكو في حقه بإحداث تلفيات متعمدة بالسيارة الخاصة بالشاكي أثناء المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحطيم أجزاء من السيارة، مبرراً ذلك بنشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الشاكي وطليقته بسبب الخلاف على تفاصيل رؤية الطفلة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة مهامها.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"