تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة.

وأكدت التحريات أنه بتاريخ 27 الجاري، تبلغ مركز شرطة ميت غمر من فتاة مقيمة بدائرة المركز، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة، بتضررها من عامل مقيم بذات الدائرة لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب نتيجة خلافات حول فسخ خطبتهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب اعتدائه رفض الفتاة إعادة متعلقاته عقب فسخ الخطبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.