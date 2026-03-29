إعلان

القبض على عامل لاعتدائه بالضرب على فتاة بالدقهلية بسبب فسخ خطبتها

كتب : فاطمة عادل

08:50 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة.

وأكدت التحريات أنه بتاريخ 27 الجاري، تبلغ مركز شرطة ميت غمر من فتاة مقيمة بدائرة المركز، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة، بتضررها من عامل مقيم بذات الدائرة لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب نتيجة خلافات حول فسخ خطبتهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن سبب اعتدائه رفض الفتاة إعادة متعلقاته عقب فسخ الخطبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي الدقهلية التعدي بالضرب على فتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
علاقات

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
شئون عربية و دولية

بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
نصائح

ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء