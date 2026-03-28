كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو عليه علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيه مخدر الاستروكس.

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية من المخدر بقصد التعاطي.

وعقب مواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة وتحصل عليها من شخص آخر عاطل وله معلومات جنائية، تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وسلاح أبيض، واعترف بحيازته بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستمرار التحقيقات لتتبع جميع أوجه التورط في تعاطي وتجارة المخدرات بالمنطقة.