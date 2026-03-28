إعلان

تجار كيف.. ضبط عاطلين بـ"استروكس" وسلاح في المنوفية

كتب : صابر المحلاوي

06:38 م 28/03/2026

ضبط عاطلين بـ''استروكس'' وسلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو عليه علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيه مخدر الاستروكس.

مقطع فيديو يظهر شخصًا في حالة عدم اتزان

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية من المخدر بقصد التعاطي.

وعقب مواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة وتحصل عليها من شخص آخر عاطل وله معلومات جنائية، تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وسلاح أبيض، واعترف بحيازته بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستمرار التحقيقات لتتبع جميع أوجه التورط في تعاطي وتجارة المخدرات بالمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعاطي المخدرات استروكس شرطة أشمون

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

مدارس

فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
أخبار البنوك

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
حوادث وقضايا

اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
اقتصاد

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

