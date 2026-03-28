حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه حيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

05:46 ص 28/03/2026

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس نجل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته بمنطقة التجمع الخامس.

وكان نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وصل إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله أثناء التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته بمنطقة التجمع

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

