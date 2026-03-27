باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة اتهام لاعب كرة سابق بسب وقذف صانع محتوى رياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدم الأخير ببلاغ رسمي للنائب العام يوضح فيه ما تعرض له من عبارات مسيئة تضر بسمعته، بحسب المحامي محمد رشوان.

وقدم المحامي محمد رشوان البلاغ نيابة عن موكله، مؤكدًا أن الهجوم تضمن عبارات مسيئة من شأنها الإضرار بالمستوى المهني والسمعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وتجري النيابة العامة، التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى صحة الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.