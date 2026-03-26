استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وأسرة شاب قتله شقيقه في كرداسة، وذكروا أن خلافات متعلقة بالميراث، أدت إلى نشوب مشاجرة، ومقتل المجني عليه، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

كما أجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة به، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه في كرداسة

وأنهى شخص حياة شقيقه لخلافات متعلقة بالميراث في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شخص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، مقتل شخص على يد شقيقه، إثر خلافات متعلقة بالميراث.

كما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

