كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضرر خلاله شخص من آخر سرق مبلغا مالىا من داخل سيارته بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته حال توقفها أمام منزله بدائرة مركز شرطة بلقاس.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس). بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق