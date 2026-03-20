"خلافات مالية تتحول لتعدٍ بالضرب".. ضبط طرفي الاعتداء وإتلاف دراجة في الشرقية

كتب : علاء عمران

09:31 م 20/03/2026

ضبط طرفي اعتداء على مواطن وإتلاف دراجته بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا بالضرب وإحداث إصابات في محافظة الشرقية.

وتبين أنه بتاريخ 12/الجاري، تقدم مالك محل (له معلومات جنائية) بمركز شرطة منيا القمح، مصابًا بسحجات متفرقة، بتضرره من مالك مصنع وعاملين مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليه وإتلاف دراجته النارية بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الشاكي تعدى عليهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات. كما تم ضبط الشاكي وبحوزته الدراجة النارية بدون لوحات معدنية، وأكد صحة ما جاء في أقوالهم.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف.

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة