ضبط طرفي اعتداء على مواطن وإتلاف دراجته بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا بالضرب وإحداث إصابات في محافظة الشرقية.

وتبين أنه بتاريخ 12/الجاري، تقدم مالك محل (له معلومات جنائية) بمركز شرطة منيا القمح، مصابًا بسحجات متفرقة، بتضرره من مالك مصنع وعاملين مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليه وإتلاف دراجته النارية بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الشاكي تعدى عليهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات. كما تم ضبط الشاكي وبحوزته الدراجة النارية بدون لوحات معدنية، وأكد صحة ما جاء في أقوالهم.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف.



