الداخلية تضرب المخالفين.. ضبط كميات ضخمة من أسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب : أحمد أبو النجا

01:28 م 18/03/2026

المتهمين + المضبوطات

شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمكافحة الجرائم التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفين جمعوا أسطوانات الغاز بهدف بيعها بأسعار أعلى من الرسمية للتربح غير المشروع.

ضبط كميات ضخمة من أسطوانات الغاز قبل بيعها في السوق السوداء

في المنيا، تم ضبط شخصين على مركبتين "تروسيكل" محملتين بـ24 أسطوانة بوتاجاز واعترفوا بتجميعها من عامل آخر لبيعها بالسوق السوداء. وفي البحيرة، ضبطت الشرطة عاملًا على عربة "كارو" محملة بـ20 أسطوانة، بالإضافة إلى 27 أسطوانة في مخزن داخل مسكنه، واعترف بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء.

كما تمكنت الشرطة في دمياط من ضبط سائقين على سيارتي "نصف نقل" محملتين بـ84 أسطوانة غاز تجاري، وفي الغربية ضبطت الشرطة سائقًا على سيارة "نصف نقل" محملة بـ84 أسطوانة كبيرة الحجم، واعترف بالحصول عليها من مدير أحد مستودعات الغاز.

ضبط مخالفين بتجميع أسطوانات الغاز بأسعار غير رسمية

وفي المنيا أيضًا، ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 19 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، واعترف بتجميعها من عامل آخر كان بحوزته 106 أسطوانات أخرى لبيعها بالسوق السوداء.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان حماية المواطنين والأسواق من التلاعب بأسعار السلع التموينية الأساسية.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
هتعيد فين في بورسعيد.. إليك أبرز وأجمل أماكن الخروج والتنزه بالمحافظة
أخبار المحافظات

هتعيد فين في بورسعيد.. إليك أبرز وأجمل أماكن الخروج والتنزه بالمحافظة
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
أخبار المحافظات

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال