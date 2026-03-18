شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمكافحة الجرائم التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفين جمعوا أسطوانات الغاز بهدف بيعها بأسعار أعلى من الرسمية للتربح غير المشروع.

ضبط كميات ضخمة من أسطوانات الغاز قبل بيعها في السوق السوداء

في المنيا، تم ضبط شخصين على مركبتين "تروسيكل" محملتين بـ24 أسطوانة بوتاجاز واعترفوا بتجميعها من عامل آخر لبيعها بالسوق السوداء. وفي البحيرة، ضبطت الشرطة عاملًا على عربة "كارو" محملة بـ20 أسطوانة، بالإضافة إلى 27 أسطوانة في مخزن داخل مسكنه، واعترف بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء.

كما تمكنت الشرطة في دمياط من ضبط سائقين على سيارتي "نصف نقل" محملتين بـ84 أسطوانة غاز تجاري، وفي الغربية ضبطت الشرطة سائقًا على سيارة "نصف نقل" محملة بـ84 أسطوانة كبيرة الحجم، واعترف بالحصول عليها من مدير أحد مستودعات الغاز.

ضبط مخالفين بتجميع أسطوانات الغاز بأسعار غير رسمية

وفي المنيا أيضًا، ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 19 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، واعترف بتجميعها من عامل آخر كان بحوزته 106 أسطوانات أخرى لبيعها بالسوق السوداء.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان حماية المواطنين والأسواق من التلاعب بأسعار السلع التموينية الأساسية.

اقرأ أيضا:

