في واقعة تقليد دمغات ذهب عيار 18 ..قرار من الجنايات في قضية "الذهب المغشوش" بالدقي

كتب : رمضان يونس

02:35 م 17/03/2026 تعديل في 06:44 م
    محاكمة عصابة الذهب المغشوش
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم على 12 متهماً من الجنسية الأوكرانية، و2 آخرين، على خلفية اتهامهم بتقليد أختام (دمغات) الذهب عيار 18 بغرض النصب على المواطنين، لجلسة 21 أبريل.

وخلال الجلسة التي لم تستغرق سوى 15 دقيقة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم قائلين: "معملناش حاجة"، وذلك عبر مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة. كما طالب دفاع المتهمين، خاصة عن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شهود الإثبات والنفي.

وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي قام بتوزيع الأدوار بين التسويق، وإدارة الحسابات، والمبيعات، والعمل داخل شركات المجوهرات، واستغلوا خبراتهم لترويج المشغولات المزيفة وإقناع الضحايا بشراء ذهب مزور مطبوع بدمغات عيار 18 مقلدة. واعتمدوا على خطة احتيالية تضمنت وعودًا بعوائد أسبوعية تصل إلى 260%، وأنظمة "كاش باك"، ونسب إضافية لجذب استثمارات كبيرة، مع تحويل الأموال عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية.

وكشفت التحريات أن نشاط العصابة امتد إلى تركيا والهند، مع صدور نشرات تحذيرية من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين. وأظهرت فحوص مصلحة الدمغة والموازين وجود دمغات مزورة وعدم مطابقة الذهب للمواصفات الرسمية، مما يؤكد التلاعب والاحتيال المنهجي الذي نفذته العصابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر المحكمة في نظر باقي تفاصيل القضية واستدعاء الشهود.

