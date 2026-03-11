بدأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة نظر جلسة استئناف التيك توكر مداهم على حكم حبسه 3 سنوات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وواجهت هيئة المحكمة التيك توكر مداهم بتهمة حيازة المواد المخدرة أثناء القبض عليه، وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه في قضية ضرائب، لكنه وجد نفسه محبوسًا على ذمة اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

إحالة التيك توكر مداهم للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "مداهم" إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته وقت القبض عليه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدري الحشيش والأفيون، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.

