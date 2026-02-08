كتب- محمود الشوربجي:

جريمة مأساوية شهدها مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حينما أقبلت ممرضة على قتل زوجها ميكانيكي سيارات، بمساعدة عشيقها طبيب جراح، والتخلص من جثمانه على جانبي طريق ميناء دمياط - كفر البطيخ.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قيام سيدة بقتل زوجها بمساعدة طبيب في عام 2018.

تعود أحداث القضية رقم 3541 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر البطيخ، والمقيدة برقم 320 لسنة 2018 كلى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز كفر البطيخ بلاغًا بالعثور على جثة "ع. ش. ع" 40 عاما، ميكانيكي سيارات، ملقاة على جانبي طريق ميناء دمياط - كفر البطيخ، دون وجود أي إصابات بالجثة.

بعد اكتشاف جثمان الحية تبين أن الوفاة قد تكون نتيجة أزمة قلبية، ودارت الشبهات نحو الزوجة الممرضة وعشيقها طبيب جراح، وتم القبض عليهما، ثم إخلاء سبيلهما من قبل المحكمة بكفالة مالية 5000 جنيه لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

لم تمر أيام كثيرة حتى توصل فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء مقتل الميكانيكي، زوجته "س. ا" 33 عامًا، تتمتع بقدر من الجمال ولديه منه طفلان وتعمل ممرضة بمستشفى حكومي، بالاشتراك مع عشيقها " م. ا" طبيب جراح 39 عامًا، عقب ورود معلومات بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وذلك بعد تعرض الزوج لإصابته بأمراض في القلب، وقررا التخلص من الزوج بخطة شيطانية، دون ترك خيط ورائهما.

الزوجة قامت بمد عشيقها بكافة البيانات عن الحالة الصحية لزوجها والعقاقير التي يتناولها، فطلب منها حضوره إلى المستشفى للوقوف على حالته الصحية، وبالفعل استجابت للعشيق واصطحبت زوجها معها للمستشفى الذي تعمل به، من أجل الاطمئنان على صحته وإجراء الفحوصات الطبيبة، وبعد الكشف عليه بمعرفة الطبيب، اتفق معها بأنه حال تعرضه لانفعال نفسي فأنه سوف يلقى حتفه في الحال، واتفقا فيما بينهما على التخلص من الزوج، عن طريق قيام الطبيب بالاتصال به لمقابلته وإبلاغه بوجود مقاطع إباحية لزوجته ويريد عرضها عليه "لو شاف الفيديوهات هيروح فيها".

وبالفعل حضر الزوج حسب الموعد الذي حدده الطبيب، واصطحبه معه في سيارته وفي الطريق قام الطبيب بعرض المقاطع الجنسية له مع زوجته وعندما شاهد المجني عليه المقاطع دخل في مشادة مع الطبيب وتوفي في الحال، وقام الطبيب بالتخلص منه على جانبي الطريق.

وكشفت التحقيقات أن الممرضة قد أعطت الطبيب أنسولين مائي لإعطائه إلى زوجها في حال عدم وفاتها أثناء انفعاله حال مشاهدته الفيديوهات، بحيث يقوم برفع السكر وتكون الوفاة طبيبعة.

وقد بينت التحقيقات أن الواقعة كانت غامضة في البداية مما أدى حفظ التحقيقات، لكن أسرة المجني عليه قامت بطلب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وتبين أن الوفاة نتيجة شبهة جنائية، وتم القبض على الطبيب فيما اختفت الزوجة، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات دمياط التي عاقبتهما بجلسة 26 سبتمبر من عام 2019 بالسجن 15 سنة حضوريًا للطبيب.

وبعد فترة جرى القبض على الزوجة المتهمة وتم إحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات دمياط التي عاقبتها في 12 يونيو 2021 حضوريًا بالسجن 15 عامًا.

