كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات استغاثة بتغيب فتاة بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة الخصوص.

بتاريخ 18 من الشهر الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة الفتاة يفيد بتغيب ابنتها عن المنزل. وبمتابعة الواقعة، حضرت الأم يوم 23 من الشهر نفسه إلى قسم الشرطة وبرفقتها ابنتها المتغيبة، وأقرت بعودتها إلى المنزل.

وأوضحت الأم أن ابنتها غادرت المنزل بمحض إرادتها نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة عقب رسوبها في الامتحانات، وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها لدى أحد أقاربها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.