





حددت محكمة النقض، جلسة 9 مارس المقبل، لاستمرار نظر استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في الكوربة، على حكم إعدامه، بعد رفض طلب رد الهيئة المقدم من دفاعه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر ص. م" قتل المجني عليه "محمد ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم عقد النية وأعد العدة لقتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.