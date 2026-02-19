إعلان

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا في الشروق

كتب : أحمد عادل

01:08 م 19/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon



قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقه دهسًا بمنطقة الشروق، بسبب خلافات بينهما على إدارة ممتلكات والدهما، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه "عمر م" عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلاف بينهما على إدارة ممتلكات والدهما، بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه، وما إن احتدم الخلاف بينهما في جمع عائلي جمعهما حتى استقل سيارته فصدم المجني عليه بها عمدًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم حمل المجني عليه على مقدمة السيارة لقرابة 500 متر مستجمعًا سرعة عالية، وأوقف المركبة بقوة فأسقطه أرضًا، محدثًا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ترك شقيقه غارقًا في دمائه، ولم يحرك ساكنًا لإنقاذه، ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات القاهرة قتل شقيقه دهسًا الشروق حكم من الجنايات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
حوادث وقضايا

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
تحرك عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفات "راديو الزمالك" -(تفاصيل)
أخبار مصر

تحرك عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن مخالفات "راديو الزمالك" -(تفاصيل)

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
حوادث وقضايا

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة
الدكتور حسن الصادي يكشف خبايا صندوق النقد وسبب إنفاق المليارات على إعلانات
مصراوى TV

الدكتور حسن الصادي يكشف خبايا صندوق النقد وسبب إنفاق المليارات على إعلانات
موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة