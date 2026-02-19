





قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقه دهسًا بمنطقة الشروق، بسبب خلافات بينهما على إدارة ممتلكات والدهما، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه "عمر م" عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلاف بينهما على إدارة ممتلكات والدهما، بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه، وما إن احتدم الخلاف بينهما في جمع عائلي جمعهما حتى استقل سيارته فصدم المجني عليه بها عمدًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم حمل المجني عليه على مقدمة السيارة لقرابة 500 متر مستجمعًا سرعة عالية، وأوقف المركبة بقوة فأسقطه أرضًا، محدثًا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ترك شقيقه غارقًا في دمائه، ولم يحرك ساكنًا لإنقاذه، ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

