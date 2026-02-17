سيدة تعتدي على شقيقها المهتز نفسيا بمشاركة زوجها و

فيديو صادم هز منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة يظهر خلاله 7 أشخاص -بينهم سيدة- يعتدون بالضرب "بالعصى" على ثامن لتتحرك الداخلية تكشف ما وراء المشهد المصور بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

الضحية مهتز نفسيا

المجنى عليه -مصاب بكدمات وجروح متفرقة- مهتز نفسيا وله تاريخ مرضى كما أمكن تحديد وضبط 7 أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (شقيقة المجنى عليه ، زوجها ، 5 أشخاص آخرين) وبحوزتهم 6 عصى.

تأديب انتهى بالضرب بالعصى

وقررت شقيقته وزوجها بأنه مهتز نفسيا ودائم التعدى عليهم بالسب والضرب وافتعال المشادات مع أهالى القرية محل سكنهم، وإلقاءه حجارة على أتوبيس ملك إثنين من المتهمين وإحداث تلفيات به وتعديهم عليه بهدف تهذيبه.