دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)

كتب ـ رمضان يونس:

11:24 م 16/02/2026 تعديل في 11:50 م

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن مفاجآت صادمة في واقعة نهش كلب جثة "جنين ميت" كانت مٌلقاه داخل كيس بلاستيكي في شارع العشرين ببولاق، إذ تبين أن طالبة في الصف الثاني الثانوي وراء التخلص من الجنين، خوفا من الفضيحة، بعدما وضعته داخل الشقة كونها كانت على علاقة غير مشروعة بزميلها.

وأكد "محمود قطب زهران" دفاع طالب الثانوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الطالبة أقرت أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بزميلها دامت نحو عام في إحدى المدارس الخاصة بالجيزة، تطورت بينهما إلى علاقة غير مشروعة داخل شقة الطالب على إثرها حملت طفلا سفاحا.

وذكر "قطب"، أن طالبة الثانوي أكدت في تحقيقات النيابة العامة، أنها حاولت الإجهاض عدة مرات، خشية اكتشاف والدتها الأمر، وحين بدأت علامات الحمل تظهر على الطالبة، أخفت الأمر بحجة أنها تعاني من القولون العصبي "عندى قولون وبطني منفوخة"، ثم ذهبت لأحد الأطباء وأجرت فحوصات طبية لكن لم تذهب للطبيب مرة أخرى، اكتفت بارتداء ملابس واسعة وتناول أطعمة خفيفة خشية فضح أمرها أمام زملائها في المدرسة.

وأوضح "قطب"، أن الفتاة زعمت في التحقيقات المٌجراة معها أنها اشترت أقراص لإجهاض الجنين، وفي يوم الواقعة انتظرت نوم الأم، وضعته الجنين داخل المرحاض، وقامت بوضعه داخل "كيس بلاستيكي" وألقته من نافذة الحمام، دون أن يدرٍ أحد من الأسرة، حتى كشف كلب لغز الفتاة الخفي حين نهش جثة "الجنين الميت" الذي ألقته بالطريق.

وطالب "قطب" الحاضر مع الطالب الثانوي، عرض موكله "ج.ه" ـ التي ادعت الطالبة أنها كانت تربطهما علاقة غير مشروعة ـ على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الجنين، وبيان عما إذا تطابقت البصمات الوراثية من عدمه، وإحالة الدعوى إلى نيابة الأحداث كون المتهمين أطفال قٌصر، وإخلاء سبيل الطالب بأي ضمان تراه النيابة لاستكمال العام الدراسي كونه يدرس في الصف الثاني الثانوي.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الطالبة وزميلها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت سرعة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

