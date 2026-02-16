إعلان

الداخلية تضرب المخالفين: غلق 99 محلًا وضبط 8 ملايين جنيه و14 طن دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:15 م 16/02/2026

حملة امنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وحماية المواطنين، في إطار جهودها لتنفيذ قرارات الدولة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وخلال 24 ساعة، تم غلق 99 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعُرض المخالفون على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وفي ضربات أمنية متزامنة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي.

كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم التموينية لضبط المخالفات في الأسواق والمخابز، وأسفرت جهودهم عن ضبط أكثر من 14 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة، ضمن قضايا المخالفات التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وزارة الداخلية دقيق الكهرباء

