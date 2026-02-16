كتب ـ رمضان يونس:

في أزقة بولاق الدكرور بالجيزة، كان الصمت يخيم الحواري في سكون الليل، كشف نباح كلب جريمة مُروعة، حين نهش كيس بلاستيكي كان مُلقاه على قارعة الطريق. ظن الجميع أنه "جيفة" (رمّيّ ـ ميته)، حتى كُشف السر: جثة طفلة عارية (جنين) بالحبل السري لم تكمل شهور الحمل.

بلاغ الأهالي للنجدة، كان بمثابة كشف خيوط الجريمة، رجال البحث الجنائي بالجيزة عاينوا كاميرات المراقبة بموقع اكتشاف الجنين، حتى أن فيديو قاد المباحث للأم. هُنا كانت الصدمة، التحريات أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة طالبة ثانوي.

أمام رجال المباحث، أقرت الطالبة بالجريمة تفصيلاً، مؤكدةً أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بزميلها (طالب بالصف الثاني الثانوي) طيلة عام تطورت بينهما إلى غير شرعية على إثرها حملت طفلا سفاحا، وحين وضعت الجنين تخلصت منه من شرفة الشقة بعدما وضعته داخل "كيس بلاستيكي" حتى نهش كلب جثته. وكشف اللغز.

النيابة العامة أمرت بحبس الطالبة وزميلها 15 يومًا على ذمة التحقيقات المُجراة معهما.