فيديو صادم | شابان يتعاطيان المخدرات في أحد شوارع مدينة بدر.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

01:58 م 15/02/2026

شابان يتعاطيان المخدرات في أحد شوارع مدينة بدر

علاء عمران
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين يروجان المواد المخدرة ويمارسان أعمال بلطجة بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

