إعلان

النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر مقطع مرئي تضمن ادعاء محاولة اختطاف مزعومة

كتب : مصراوي

08:37 م 13/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد أبوالنجا:

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ادعت خلاله مالكة حساب يُدعى (wizz_mino) تعرضها لمحاولة خطف وتتبع بميدان عبد المنعم رياض من قِبل مجهول، موجهة رسائل تحذيرية للفتيات من ارتياد المنطقة.

وقد أسفرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة المزعومة عن عدم صحة تلك الادعاءات؛ إذ تبين عدم حدوث أية مضايقات أو محاولات خطف على النحو الوارد بالمقطع المتداول.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها؛ وباستجواب المتهمة الظاهرة بالمقطع والمسؤولة عن الحساب المشار إليه، ومواجهتها بما ثبت من الاطلاع على محتوى آلات التسجيل بمحيط المكان، أقرت في حضور دفاعها باختلاقها تلك الرواية على خلاف الحقيقة.

كما أقرت بأنها تعمل في مجال التصميم المرئي، وتهتم بمجال الكتابة وتأليف القصص الروائية، وأنها اختلقت الواقعة كاملة، ونشرت المقطع بزعم التوعية ضد التحرش، مستغلة اهتمام الرأي العام بمثل هذا النوع من الجرائم.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، فعُثر بذاكرته على مقاطع الفيديو الأصلية المجزأة التي استعانت بها في إعداد المقطع المنشور.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب النيابة العامة بالكافة تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء ادعاءات مختلقة تستهدف الربح المادي على حساب أمن المجتمع واستقراره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس متهمة نشر فيديو خطف ادعاء الخطف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
نصائح طبية

إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل
حوادث وقضايا

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل
الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
مصدر مقرب من عمدة ميت عاصم يروي كواليس جديدة في واقعة "بدلة الرقص"
أخبار المحافظات

مصدر مقرب من عمدة ميت عاصم يروي كواليس جديدة في واقعة "بدلة الرقص"
زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل