قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالاتجار وزراعة في المواد المخدرة بينها "الماجيك مشروم ومخدر إغتصاب الفتيات" بمنطقة الشروق، بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة لاتهامه بحيازة سلاح ناري.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة الدكتور محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، ودفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بعد القبض على المتهم عقب إنتهاء مدة الـ24 ساعة الخاصة بإذن النيابة العامة، وقدم حافظة مستندات للهيئة تُثبت إجراء المتهم مكالمات هاتفية وإجراء تحويلات بنكية بعد إنتهاء مدة الإذن.

كما دفع الناظر، ببطلان تحريات رجال المباحث كونها تحريات مكتبية وغير جدية، حيث أُثبت علميًا أن المخدر المضبوط "الماجيك مشروم"، لا يصلح زراعته في مصر.

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر "الماجيك مشروم" بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة؛ فى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها، 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام، 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك"، 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الكوكايين، لتر لمخدر الكيتامين، عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم، لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP، مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.





الدكتور محمد سليم الناظر