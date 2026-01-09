إعلان

ضبط 9 عناصر إجرامية لبتهمة غسل 200 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

كتب : علاء عمران

11:53 ص 09/01/2026

غسيل-الأموال

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر جنائية، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

