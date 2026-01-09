إعلان

الضحية طفلة والمتهم عمها.. جريمة تهز بولاق الدكرور

كتب : محمد شعبان

11:27 ص 09/01/2026

جثة طفلة - أرشيفية

عصفورة لم تتجاوز ربيعها السادس، غادرت عالمنا لا بمرض أو حادث ولكن بنصل سكين يحمله من يفترض أنه سندها.

جريمة بشعة دارت أحداثها بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة بدأت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية حول المنطقة إلى خلية نحل من رجال المباحث.

داخل شقة سكنية، تجمدت الدماء في عروق الضباط؛ طفلة ملقاة على الأرض وسط بركة دماء إثر تعرضها للذبح. الصدمة اكتملت باكتشاف هوية المتهم "عمها".

رجال الأمن تحركوا سريعا قبل أن يلوذ المتهم بالفرار، وأحكموا قبضتهم عليه ونقل ثجمان الصغيرة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث لكشف "اللغز الأسود" وراء هذه الجريمة.

جريمة قتل ذبح الجيزة بولاق الدكرور النيابة العامة

