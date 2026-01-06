إعلان

إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة

كتب- محمود الشوربجي:

08:03 م 06/01/2026

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل لاعب محترف في أحد أندية الدوري المصري الممتاز، عقب اتهامه بدهس سيدة بمحور جمال عبد الناصر التابع للقاهرة الجديدة، وذلك بكفالة 20 ألف جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على اللاعب، عقب اتهامه بدهس السيدة في القاهرة الجديدة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا يفيد بواقعة اصطدام شخص بسيدة أعلى محور جمال عبد الناصر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.

وتبين أنه لاعب محترف بكرة القدم في أحد أندية الدوري المصري الممتاز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

