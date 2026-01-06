إعلان

ضبط سائق بالغربية لتثبيته كشاف خلفي عالٍ وحجب الرؤية عن الآخرين

كتب : علاء عمران

01:43 م 06/01/2026 تعديل في 01:47 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق متداول بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتثبيت كشاف خلفي عالي الإضاءة، ما أدى إلى حجب الرؤية عن قائدي السيارات بالغربية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي كانت سارية التراخيص، وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.
وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

ضبط سائق الغربية تثبيت كشاف خلفي

