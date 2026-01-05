دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل

بينما كان الهدوء يخيم على أجواء صبيحة يوم الاثنين في مدينة السادس من أكتوبر، سُمِع دوي هائل أثار موجة من القلق والتساؤلات بين السكان.

لم تكن الأصوات مجرد ضوضاء عابرة، بل كانت انفجارات متتالية بدأت بضربة قوية هزت أرجاء المدينة، وامتدت أصداؤها بوضوح إلى مناطق متفرقة وضواحيها.

في لحظات، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من التساؤلات، حيث سارع سكان المناطق المتأثرة لرصد ما حدث، وسط حالة من الترقب لمصدر الصوت.

ومع تصاعد وتيرة القلق، سارعت الأجهزة الأمنية لفك لغز تلك التفجيرات وطمأنة المواطنين، وبحسب مصادر أمنية، تبين أن "العدو المفترض" لم يكن سوى أعمال روتينية تُجرى في قلب المحاجر الجبلية المتاخمة للمدينة.

وأكد مصدر مسؤول –رفض نشر اسمه– أن غرف العمليات لم تسجل أي بلاغات عن إصابات أو خسائر بشرية.