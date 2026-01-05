إعلان

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل

كتب : محمد شعبان

12:47 م 05/01/2026

مديرية أمن الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما كان الهدوء يخيم على أجواء صبيحة يوم الاثنين في مدينة السادس من أكتوبر، سُمِع دوي هائل أثار موجة من القلق والتساؤلات بين السكان.

لم تكن الأصوات مجرد ضوضاء عابرة، بل كانت انفجارات متتالية بدأت بضربة قوية هزت أرجاء المدينة، وامتدت أصداؤها بوضوح إلى مناطق متفرقة وضواحيها.

في لحظات، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من التساؤلات، حيث سارع سكان المناطق المتأثرة لرصد ما حدث، وسط حالة من الترقب لمصدر الصوت.

ومع تصاعد وتيرة القلق، سارعت الأجهزة الأمنية لفك لغز تلك التفجيرات وطمأنة المواطنين، وبحسب مصادر أمنية، تبين أن "العدو المفترض" لم يكن سوى أعمال روتينية تُجرى في قلب المحاجر الجبلية المتاخمة للمدينة.

وأكد مصدر مسؤول –رفض نشر اسمه– أن غرف العمليات لم تسجل أي بلاغات عن إصابات أو خسائر بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار أكتوبر سكان أكتوبر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟