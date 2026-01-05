الداخلية تسحب 837 رخصة وتضبط 1072 دراجة نارية خلال حملات مرورية مكثفة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط حركة المرور والحفاظ على السلامة العامة، وأسفرت الحملات الأخيرة على مستوى الجمهورية عن عدة إجراءات مهمة خلال 24 ساعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 837 رخصة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس 2021، وتفعيل اللوائح على المخالفين. وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

وفي نفس الإطار، ضبطت الأجهزة 1072 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. وأهابت الوزارة بقائدي الدراجات الالتزام بارتداء الخوذة، وبقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، لتسهيل السيولة المرورية وتقليل الحوادث، تجنبًا للمساءلة القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع أحياء المحافظة والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، وضمان الانضباط المروري في جميع الشوارع والمحاور.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو