كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص، مرتديًا الزي الشرطي بمحافظة الإسماعيلية، بانتحال صفة ضابط شرطة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، معترفًا بقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة ونشر صور يظهر خلالها مرتديًا الملابس الأميرية، بعد فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقصد الإيقاع بالضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.