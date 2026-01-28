الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد | صور
كتب : علاء عمران
01:05 م 28/01/2026
المتهمين والمضبوطات
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي دولي للمخدرات جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي دولي يضم 21 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، من بينهم 18 يحملون جنسيات مختلفة، بجلب كميات كبيرة من المخدرات عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية تمهيدًا للإتجار بها.
وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (كوكايين، بودر، هيدرو، حشيش، آيس)، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 110 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.