إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد | صور

كتب : علاء عمران

01:05 م 28/01/2026

المتهمين والمضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي دولي للمخدرات جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي دولي يضم 21 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، من بينهم 18 يحملون جنسيات مختلفة، بجلب كميات كبيرة من المخدرات عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية تمهيدًا للإتجار بها.
وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (كوكايين، بودر، هيدرو، حشيش، آيس)، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 110 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المتهمين والمضبوطات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي دولي تجارة المخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
14 % من مناطق القاهرة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.. ننشر نتيجة تقسيم
أخبار المحافظات

14 % من مناطق القاهرة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.. ننشر نتيجة تقسيم
الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو
رياضة عربية وعالمية

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو
قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
اقتصاد

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون