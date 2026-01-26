الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة التراشق بالحجارة بين طلاب بأسيوط | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 20 الجاري حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (5 طلاب) وطرف ثانٍ (5 طلاب بمدرسة أخرى)، تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالحجارة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، دون وقوع إصابات، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

