كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بتاريخ 17 الجاري، تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغًا من أحد المصلين يفيد بأنه حال قيامه بالصلاة داخل المسجد، قام شخص بسرقة هاتفه المحمول.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟