فيديو صادم | ضبط عاطل سرق هاتفًا من مسجد بالإسكندرية وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:57 م 25/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بتاريخ 17 الجاري، تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغًا من أحد المصلين يفيد بأنه حال قيامه بالصلاة داخل المسجد، قام شخص بسرقة هاتفه المحمول.
وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

