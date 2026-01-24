حبس طالب متهم بالتسبب في وفاة سيدة ونجلها بحادث الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة سيدة ونجلها وإصابة آخر، إثر حادث سير مروع وقع أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه كاملة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اصطدام سيارة ملاكي بعدد من المواطنين أثناء توقفهم أمام مدرسة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وبالفحص، تبين استقبال إحدى مستشفيات الجيزة سيدة متوفاة ونجليها، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، بينما أصيب الآخر بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، نتيجة تعرضهم لحادث تصادم، فيما فر قائد السيارة من موقع الحادث تاركًا سيارته.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبمواجهته أقر بارتكاب الحادث، معللًا ذلك باختلال عجلة القيادة بيده، وعلل هروبه من موقع الحادث خشية ضبطه أو تعرضه لتعدي الأهالي.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.