كتب- أحمد أبو النجا:

تقدم المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن المستشارين أعضاء الهيئة وجهازها الإداري، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية، وشعب مصر، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هذه المناسبة الوطنية تجسد ملحمة بطولية سطرها رجال الشرطة بدمائهم، وقدموا خلالها أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية والفداء، تأكيدًا لدورهم في حماية أمن الوطن وصون مقدراته، والتصدي لمختلف التحديات، حفاظًا على الاستقرار وسلامة المواطنين.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمزيد من التقدم والازدهار.