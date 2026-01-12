كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت هيئة النيابة الإدارية، فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورتين التدريبيتين اللتين تم عقدهما بمعهد التخطيط القومي بمشاركة 60 من أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء التعاون المشترك لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل برئاسة المستشار خالد النشار، والمعهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي، وبحضور الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

كما جاءت الدورة الأولى تحت عنوان "تنمية مهارات الإدارة القيادية" وقامت بإلقائها الدكتورة هبه صالح مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، بينما شملت الدورة الثانية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وقد وقام بإلقاء محاضراتها نخبة من الأساتذة بالمعهد برئاسة الدكتورة بسمة حداد مدير مركز الأساليب التخطيطية.

