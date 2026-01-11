إعلان

الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على المواطنين لاستخراج الخدمات والمستندات الشرطية

كتب : علاء عمران

12:01 م 11/01/2026

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية بكافة الأقسام التابعة للإدارة على مستوى المحافظات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من مختلف المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

