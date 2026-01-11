إعلان

في 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب : علاء عمران

11:50 ص 11/01/2026

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، تم خلالها ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قطاع الأمن العام شرطة التموين ضبط دقيق أبيض بلدي الجرائم التموينية

