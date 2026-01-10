إعلان

خلافات على الميراث تشعل مشاجرة بعين شمس.. والداخلية توضح التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:09 م 10/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص وآخرين، لقيامهم بالاستيلاء على محتويات مخازن آلت إليه بالميراث بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر، مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثان: (طالب، مصاب بسحجات بالجسم، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية)، بسبب خلافات حول ملكية محل كائن بدائرة القسم، والخاص بخالهما المتوفى، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وأضافت الوزارة أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مشاجرة عين شمس قسم شرطة عين شمس

