الداخلية تغلق 102 محلًا خلال 24 ساعة لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 102 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق، خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاءت الحملات التي نفذتها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية في إطار متابعة الالتزام بالقرار، وأسفرت عن تحرير 102 مخالفة للمحال المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بما يسهم في ضبط الإنفاق الطاقي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

