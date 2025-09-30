استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لبحث أطر التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ومجموعة البنك الدولى والوقوف علي ما تم تحقيقه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في مجالات الدعم الفني واللوجيستي والتقني في العديد من المحاكم ودور العدالة في مصر، وكذا المشاركة الفاعلة في بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة وفي مجال تدريب الكوادر البشرية.

من جانبه، ثمّن سانديب ماهاجان، التجارب السابقة للتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا سعيه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الرقمية الناجزة في مصر، مفتخرًا بكونه جزءًا من الفريق الذي يؤدى هذا الدور المهم.

حضر اللقاء ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمجموعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ووفد من مرافقيه، ومساعدو وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والتعاون الدولي والمكتب الفني لوزير العدل وقطاع التخطيط.

