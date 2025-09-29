كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 18 رجلًا وسيدة، من بينهم 13 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

وبصحبتهم 22 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على ممارسة هذه الأعمال، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث إلى أولياء أمورهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.