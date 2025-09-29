إعلان

يتزعمها 18 رجلًا وسيدة.. ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

02:55 م 29/09/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 18 رجلًا وسيدة، من بينهم 13 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.
وبصحبتهم 22 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على ممارسة هذه الأعمال، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث إلى أولياء أمورهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.
المتهمين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شبكة الأطفال التسول القاهرة والجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ما حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك