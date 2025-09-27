إعلان

ارتكبوا جرائم إرهابية.. قرار جديد بشأن متهمي خلية "الملثمين"

كتب- صابر المحلاوي:

06:57 م 27/09/2025

قرار جديد بشأن متهمي خلية "الملثمين"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية الملثمين الإرهابية"، لجلسة 10 نوفمبر؛ لفض الأحراز.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2024، تولّى المتهمون من الأول حتى التاسع قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجّهت للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، إلى جانب توجيه تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع اتهامات إضافية تتعلق بـ القيام، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بأعمال تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، فيما وُجّهت إلى عدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية الملثمين الإرهابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين