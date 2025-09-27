رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بالقاهرة والجيزة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع المركبات المهملة، بالتنسيق مع الأحياء، الأجهزة الأمنية، شرطة المرور، شرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

