إعلان

رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بالقاهرة والجيزة


كتب- علاء عمران:

12:27 م 27/09/2025

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع المركبات المهملة، بالتنسيق مع الأحياء، الأجهزة الأمنية، شرطة المرور، شرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات متروكة ومتهالكة الإدارة العامة لمرور القاهرة الإدارة العامة لمرور الجيزة المخالفات المرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON