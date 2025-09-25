13 مترًا تحت الأرض.. ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في السيدة زينب

كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من إحباط محاولة للتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت تحريات وحدة مباحث القسم عن قيام 5 أشخاص بأعمال حفر داخل العقار، حيث عُثر على حفرة بعمق 13 مترًا، بالإضافة إلى 3 قطع حجرية يشتبه في أثريتها، وأدوات ومعدات مستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارسة أعمال التنقيب بقصد البحث عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة للتحقيق.