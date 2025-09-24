مفاجأة في قضية "مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات

كتب – رمضان يونس:

شهدت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم، مفاجأة في أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في قضية مطاردة فتيات أكتوبر على طريق الواحات.

أكد دفاع المتهمين الأربعة "نادي رشدي"، ودفاع المجني عليهن "نبيل سكر" و"إبراهيم السعيد"، تصالح أسرة المجني عليهن مع المتهمين بشأن اتهامي التسبب في الإصابة والإتلاف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة المتهمين الأربعة، في واقعة مطاردة الفتيات والتسبب في إصابة اثنتين منهن إثر اصطدام سيارتهن بتريلا، بالسجن 4 سنوات.

وتضمن منطوق الحكم: الحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، والحبس سنة مع النفاذ وغرامة 50 ألف جنيه عن الاتهام الثاني، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه للمجني عليهن.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "مازن.ن"، و"عبد الرحمن.ج"، و"مهند.ج"، و"يحيى.ع"، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدًا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

كما نسبت إليهم النيابة التسبب خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطرًا وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن بعد الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.