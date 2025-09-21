يواصل " مصراوي" نشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر "رمضان صبحي" و نادي بيبراميدز ومشرف أمن بمعهد فني وعامل بمقهي وآخر، في واقعة تزوير أوراق حكومية تخص اللاعب لأداء امتحانات بمعهد بأبو النمرس.

وجاءت أقوال لاعب بيراميدز ومنتخب مصر في تحقيقات القضية التي أحليت مؤخرا إلى محكمة الجنايات المختصة لإدانه المتهمين جميعًا في واقعة التزوير. كالتالي:

س: هل انتظمت في أداء الامتحانات والمطلوب منك بصفتك طالب به شانك شأن أي طالب مقيد بذات المعهد؟

ج: أنا مرحتش ولا مرة ولا أعرف طريقه فين.

س: وهل أديت ما هو مطلوب منك من أبحاث ودراسات خاصة بالمعهد للتحصل منه على نتائج ؟

ج أنا مرحتش ولا مرة ولا أعرف طريقه فين.

س: وهل صدر لك أي كارنيهات أو اثباتات قيد وما من شأنه تسهيل سفرك ذهاباً واياباً وفقاً لطبيعة عملك ونشاطك الرياضي؟

ج: أنا مشفتش ای کارنيهات ولا رحت المعهد نهائي ولا دخلت اى مادة وانا كنت باخد اثباتات القيد علشان اسهل إجراءات سفرى واللى كان بيجبهالي كان واحد اسمه طارق المصرى .

س: وهل كنت دائم التحصل على اثباتات القيد من المعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج : ايوة.

س: فيم كان استخدامك اياها؟

ج: كانت إجراء ضروري من إجراءات سفرى للخارج .

س: وهل استخدمتها في تقديمها لثمة جهات رسمية؟

ج أيوة

س : وما هي تلك الجهات الرسمية التي استخدمت واستعملت فيها تلك الاثباتات وقدمتها لها؟

ج: بستخدمها في استخراج تصاريح سفرى .

س: وهل تحصلت على تلك الاثباتات بشخصك؟

ج: لا أنا كنت بجيبها من اللى إسمه طارق المصرى ودة كان ما يخص سفريات النادي والمنتخب من خلال إدارة النادي عندى و لما كانت سفريات خاصة بيا أنا كنت باخدها منه بنفسي أو كنا بنتقابل تحت البيت عندى واخدها أو يسبها مع أحد الإداريين بالنادي واخدها منه.

س وما هي كيفية تحصلك على تلك الاثباتات؟

ج: هو طارق المصرى .

س ومن الذي كان يساعدك في الحصول عليها ؟

ج أنا اللي أعرفه انها كانت بتطلع من المعهد لكن طارق هو اللى كان بيجتها.

س: وما هي كيفية مساعدته لك في ذلك الشأن تحديدًا ؟

ج هو كان بيروح المعهد ويتعامل وكان بيجبلي إثبات القيد وأنا معرفش إلا حد غيره في الموضوع دة.

س: وما هي السنة الدراسية والفرقة الدراسية التي وصلت اليها تحديدا ؟

ج: معرفش أنا وصلت لسنة كام بالظبط.

س وما الذي حال دون ذلك؟

ج لأني مرحتش ولا مرة وكان كل الموضوع في اثباتات القيد لتسهيل السفر وكان طارق بيجبهالي فمكنتش بسأله .

س: وهل مثلث بالحضور جميع الامتحانات الخاصة بالمعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج : أنا مرحتش ولا مرة .

س: وهل قمت بالحضور والكتابة والتوقيع في كافة كراسات الإجابة الخاصة بك وأداء الامتحانات في الفرق الدراسية بالصورة الطبيعية ؟

ج لا أنا مرحتش ولا مرة.

س: وكم عدد المرات التي قمت بأداء الامتحانات والحضور تحديداً ؟

ج: أنا مرحتش ولا مرة و لا اديت أي امتحانات هناك.

س: وما هي علاقتك بالعاملين بالمعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج: أنا معرفش فيهم حد ولا أعرف المعهد فين .

س : وما هي علاقتك بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيها؟

ج: أنا معرفش فيهم أي حد.

س: وهل تقف على أشخاصهم وهل من ثمة علاقة فيما بينك وبينهم ؟

ج: أنا برضو معرفش فيهم اى حد وكل علاقتي بالمعهد اثباتات القيد اللى كان بيجبهالي طارق المصرى.

س: وما هي بيانات المدعو طارق المصرى تحديدًا ؟

ج: أنا كل اللي أعرفه عنه أن اسمه طارق المصرى ومعرفش إسمه بالظبط إيه ولا سكنه فين .

س: وما هي وظيفة سالف الذكر ؟

: هو المفروض انه شغال وكيل لاعبين كورة و تسهيل انتقالهم بين الفرق والنوادي و الإحتراف و ممكن نقول سمسار لاعيبة لأنه ممكن برضو يجيب عقود و هكذا.

س وما هي بادرة تقابلك تحديدًا مع سالف الذكر؟

ج: هو أنا بعد ما رجعت من إنجلترا عام ۲۰۱۹ الكابتن محمد الشناوى عرفني عليه وهو مكنش على تواصل كبير معايا.

س: وهل كان الكابتن محمد الشناوى على علم بارتكاب المتهم طارق المصري تلك الافعال؟

ج: لا .. هو وصلني بيه كصديق بس وكان في عام ۲۰۱۹ تقريبا ومن ساعتها مكلمناش بعض حتى ومش بنتقابل غير مع بعض في الماتشات.

س: وما علاقتك تحديدًا بسالف الذكر ؟

ج: أنا وقتها كنت في النادى الأهلى و في المعهد و وهو كان استخراج اثباتات القيد ومكنش بيحصل بينا مكالمات كان بيطلب فلوس لكل ترم وأنا ببعتهاله وكان ممكن يرن عليا وتتواصل في الأعياد وكان كل ما يحتاج إثبات قيد بكلمة ومكنش ليا بيه اي علاقة جامدة أو شخصية ومفيش غير موضوع المعهد